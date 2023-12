Pfarrei St. Ludwig informiert Sternsinger machen sich wieder auf den Weg

Die Sternsinger in Spiesen-Elversberg sind auch im Jahr 2024 unterwegs zu den Menschen. In der Zeit vom 6. bis 13. Januar findet wieder eine Sternsinger-Aktionswoche in der Pfarrei St. Ludwig-Herz Jesu statt. Das teilt die Kirchengemeinde mit. Die kleinen und großen Könige sind dabei im Einsatz für benachteiligte Kinder in aller Welt. Sie bringen den Segensgruß „20*C+M+B+24“ in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige in vielfältiger Form zu den Häusern, sammeln dabei Spenden für Gleichaltrige in Not und werden so zu einem wahren Segen.