Ellenfeldstadion : „Wir werden wie Schulbuben dargestellt“

So idyllisch, wie dieses Foto vom Ellenfeldstadion, ist es im Umfeld der historischen Spielstätte derzeit keineswegs. Foto: Andreas Schlichter

Neunkirchen Die Stadiongesellschaft Ellenfeld äußert sich zur gemeinsamen Stellungnahme der Stadt Neunkirchen und Borussia Neunkirchen hinsichtlich des Ellenfeldstadions und bezichtigt beide der Lüge.

(/red) Landes-Fördergelder in Höhe von zwei Millionen Euro sollen dazu beitragen, das Ellenfeldstadion in Teilen zu sanieren. Das ist im Sinne der Stadt Neunkirchen, des Vereins Borussia Neunkirchen und der Stadiongesellschaft Ellenfeld (SGE). Die SGE – ein Zusammenschluss namhafter Freunde des Stadions und der Borussia, der unter anderem der Mediziner Prof. Dr. Jens Kelm (Stadionbeauftragter), Jürgen Trenz (ehemaliger Präsident des heutigen Saarlandligisten Borussia Neunkirchen), Rainer Lauffer (ehemaliger Finanzvorstand Borussia) und Herbert Grundmann (Datenschutzbeauftragter Borussia) angehören – war an der Akquise der Gelder beteiligt, möchte das Geld aber nicht, wie die Stadt Neunkirchen, in die Sanierung sanitärer Anlagen stecken. Ihr Anliegen war und ist es, die Gelder für die Neuinstallation einer Flutlichtanlage, eine neue Rasenspielfläche mit Beregnungsanlage, neue Wellenbrecher sowie die Umgestaltung von Block 4 und die Schadstellensanierung der Westkurve (Spieser Kurve) zu verwenden. In einer Stellungnahme äußert sich die SGE nun zum Artikel „Ein Abriss steht vollkommen außer Frage“ vom 17. Mai, in dem Stadt und Verein der SGE unter anderem vorwerfe, „bewusst Angst um das Stadion in der Öffentlichkeit“ zu schüren, „um die eigene Agenda präsentieren zu können“.

„Als Stadiongesellschaft fragen wir uns: Haben wir etwas falsch gemacht? Haben wir mit unserem Engagement für das Ellenfeld-Stadion jemandem weh getan, haben wir jemanden beleidigt, haben wir der Borussia geschadet? Wir könnten noch mehrere Nächte darüber schlafen, wir werden keine Antwort finden. Die gemeinsame Stellungnahme von Stadt und Borussia hinsichtlich des Ellenfeldes erfreut uns zwar in der Überschrift, aber inhaltlich ist der Artikel unter der Gürtellinie“, teilt die SGE mit, verbunden mit der Frage, warum das so sei.

„Die SGE hat sich aus Vereinsmitgliedern der Borussia rekrutiert und mit Einverständnis von Verein und Stadtverwaltung auf den Weg gemacht, Fördergelder für die Sanierung und Ertüchtigung des Ellenfeld-Stadions einzuwerben. Sie hat als logische Ergänzung zum Förderantrag der Stadt an das BMI (Bundesministerium des Inneren), hinsichtlich des Neubaus einer Dreifelderhalle, fünf Sanierungs-/Ertüchtigungsmaßnahmen definiert, um das Stadion in eine sichere Zukunft zu führen“, heißt es weiter. Dies alles sei immer unter Information und Koordination mit Stadt und Verein Borussia Neunkirchen geschehen, wofür eine Vielzahl gemeinsamer Sitzungen zwischen der SGE, der Borussia und dem Rathaus, allen voran mit Jörg Aumann, stattgefunden hätten. Belege dafür gebe es zu Genüge. „Unsere Bemühungen auf eine Flutlichtanlage zu reduzieren ist sowohl von Vereinsseite als auch von OB Aumann falsch und bezüglich ihrer Notwendigkeit kurzsichtig, da sie das Stadion ertüchtigt, sportlich notwendig (welcher Saarlandliga-Verein hat auf seinem Hauptplatz keine Flutlichtanlage) ist und sowohl dem Besitzer (Stadt Neunkirchen) als auch dem Hauptnutzer (Borussia Neunkirchen) finanzielle Einnahmemöglichkeiten verschaffen würde“, so die SGE.

Im Gegensatz zur Stadt, deren Anträge beim BMI in Berlin keine Berücksichtigung fanden, hätte es die SGE geschafft, ihr gesetztes Ziel, für die fünf Maßnahmen eine Million Euro einzuwerben, erreicht, aus der dann sogar zwei Millionen wurden. „Für andere Maßnahmen waren wir – gemeinsam mit der Borussia und der Stadt – nicht unterwegs und dies war jedem bekannt und bewusst“, heißt es in der Stellungnahme.

Dafür hätte man keinen Dank und auch keinen Applaus erwartet, allerdings auch kein solches Verhalten/Missachtung/Verachtung von Verein und Stadtverwaltung verdient, wie es in dem erschienenen Artikel zum Ausdruck komme. „Wir sind Ehrenmänner, haben uns ehrenamtlich und im Wissen von Verein und Stadt für das Ellenfeld-Stadion eingesetzt, und werden hier wie Schulbuben dargestellt. Die Behauptung, dass wir kein Mandat für das Einwerben von Fördermittel hatten, ist schlicht und ergreifend gelogen, was auf der offiziellen Vereinswebsite der Borussia nachgelesen werden kann und somit leicht zu beweisen ist“. so die SGE.

Seit nunmehr fast zwei Jahren bestehe die Zwei-Millionen-Zusage, bis heute sei im Stadion nichts passiert, außer Aussagen über Abrisspläne der Spieser Kurve und später von Block 5, die wieder dementiert wurden. „Nur die Aussicht auf eine Rasenerneuerung, bei der man hoffentlich nicht die Beregnungsanlage vergisst, lässt hoffen. Dringende Sanierungsmaßnahmen für das Stadion wurden nicht geplant, die Betonschadstellensanierung der Spieser Kurve überhaupt nicht in Erwägung gezogen, obwohl die finanziellen Mittel aus Saarbrücken bereitstehen“, heißt es weiter. Es stelle sich also die Frage: Was bleibt an Sanierung außer Hallenabriss und Neubau der Funktionsräume für das eigentliche Stadion übrig? Die Antwort heiße: Nichts. „Dafür sind wir nicht angetreten, oder war das von vorneherein der Plan?“, fragt die SGE.