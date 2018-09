Klimaprojekt Neunkirchen lädt zu Windpark-Besuch

Die Firma ist der Betreiber des Windparks an der B41 zwischen Neunkirchen und Ottweiler. Ein solches Erlebnis steht nun jedem offen, denn die Mitglieder des Klimaprojekts (Sparkasse, KEW und Stadtverwaltung) laden alle Interessierten zu einem „Info-Tag Wind“ ein. Dieser wird in der landesweiten Aktionswoche „Das Saarland voller Energie“ angeboten. Diese Veranstaltung findet am Freitag, 21. September, statt. Treffpunkt ist um 16 Uhr bei der Vensys Energy AG, Im Langental 6. Dann folgen Infos zur Windenergie und die Besichtigung der Produktion. Anschließend geht es per Bus zum Windpark Schiffweilerwies an der B41 mit Besichtigung der Windenergieanlage. Die Veranstaltung endet gegen 19 Uhr in Wellesweiler.

Anmeldung erfolgt bei der Stadt Neunkirchen, Tel. (0 68 21) 20 22 29.