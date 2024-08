Zwischen nervösem Fan und Ton-Profi Er ist der Mann für den Sound auf dem Rocco del Schlacko

Auf Bühnen turnt Steffen Mayer aus Neunkirchen schon fast sein ganzes Leben rum. In seiner Jugend hat er mal als Sänger, mal als Drummer in diversen Bands gespielt, und immer, wenn es aus den Boxen in irgendeinem Juz brummte und quietschte, hieß es: „Steffen, wo kommt das denn her?“ Dann drehte Steffen hier am Knöpfchen, prüfte da ein Kabel und ruck zuck war das Brummen und Quietschen wieder weg.