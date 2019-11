Kostenpflichtiger Inhalt: Weihnachtsbaum im Saarpark-Center : Der Herr des Lichts (und der Sicherheit)

Steffen Mayer legt Hand an: 30 000 Lichter müssen erst einmal angebracht werden, bevor der Weihnachtsbaum im Saarpark-Center leuchtet. Foto: Thomas Seeber

Neunkirchen Steffen Mayer sorgt stets dafür, dass am Weihnachtsbaum im Saarpark-Center alle Lichter brennen. Im Rest des Jahres kümmert er sich darum, dass bei Konzerten von Stars wie den Toten Hosen, Nena und Mark Forster alles gut über die Bühne geht.

Er grünt nicht nur zur Sommerzeit, das ist ja bekannt. Aber allein das Grün ist nicht für seine Popularität verantwortlich. Es sind die Lichter und der Schmuck, die ihn zu dem machen, was er ist: der Weihnachtsbaum. Ein ganz besonders imposantes Exemplar steht Jahr für Jahr im Neunkircher Saarpark-Center: 12,30 Meter hoch, mit einem Durchmesser von 5,90 Metern. 30 000 Lichter lassen ihn erstrahlen, 1500 Kugeln sorgen an den 1470 Zweigen für weihnachtlichen Glanz. Seit heute leuchtet er wieder. Aber Schmuck und Kugeln mussten ja erst mal angebracht werden. An der Stelle kommt seit Jahren Steffen Mayer ins Spiel.

Der gebürtige Neunkircher ist Meister für Veranstaltungstechnik und als solcher dafür verantwortlich, dass jedes Lämpchen brennt, am Ende dort landet, wo es hingehört, und vor allem, dass bei den Arbeiten nichts passiert. „Wir machen das seit Jahren gemeinsam mit der Firma O. Häfele und dem Center-Team. Da ist man eingespielt“, sagt der 37-Jährige. Bis die ersten Lämpchen leuchten, dauert es allerdings seine Zeit. So muss zum Beispiel jede der etwa zehn Meter langen Lichterketten überprüft werden, und zwar wenn das Center geschlossen ist und die Gäste nicht gestört werden. „Manchmal arbeiten wir von acht bis vier“, erzählt Mayer, und meint damit von acht Uhr abends bis vier Uhr in der Nacht.

Aber schlaflose Nächte ist er gewohnt. Nicht nur, weil er vor wenigen Wochen zum ersten Mal Vater geworden ist, sondern weil der selbstständige Unternehmer auch im Rest des Jahres auf Konzerten, Festivals und Veranstaltungen unterwegs ist und darauf achtet, dass gesetzliche Vorgaben in Sachen Sicherheit eingehalten werden. Bei Veranstaltungen wie Tropical Mountain oder La Fiesta auf der Redener Alm, bei Rocko del Schlacko, großen Open-Airs in St. Wendel oder Saarbrücken, Veranstaltungen im Europa-Park oder beim Finale der Champions-League: Steffen Mayer ist überall gefragt und gerne gesehen. Weil seine Kollegen wissen, dass auf seine Expertise Verlass ist, spricht man in der Branche mitunter von „mayersafe“, also von Mayer geprüft und für sicher befunden. Das erzählt der gut gelaunte Techniker mit einem Zwinkern, wird aber schnell ernst, wenn es um Gefahren geht, die bei Veranstaltungen lauern.

Er sieht sich als eine Art Schnittstelle zwischen Künstlern, Veranstaltern, Technikern und Behörden, die gerade bei Großveranstaltungen eng zusammenarbeiten müssen. Zumal die Shows und Konzerte mit Pyro-Technik, riesigen LED-Wänden und gigantischen Bühnenbauten immer mehr von allen Beteiligten abverlangen. „Es muss am Ende alles so geplant sein, dass jeder zufrieden ist: der Veranstalter und der Zuschauer.“ Wobei Mayer bei Letzterem immer häufiger feststellt, dass Kontrollverlust bei Konzertbesuchen nichts Ungewöhnliches ist. „Klar, die Leute wollen ihren Spaß und sie wollen feiern. Das ist ja auch okay. Aber es sollte doch jeder nur so weit gehen, dass er noch in der Lage ist, selbst auf sich zu achten.“

Wie wichtig das ist, hat Mayer unter anderem erlebt, als 20 000 Menschen ein Festivalgelände verlassen mussten, weil ein Sturm der Stärke 11 tobte. „Das muss reibungslos funktionieren, das Sicherheitskonzept muss greifen, ein theoretischer Plan in die Tat umgesetzt werden.“

Praxis und Theorie gehen bei Steffen Mayer seit der Jugend Hand in Hand. Schon als Schüler hat er Musik gemacht, mal saß er hinterm Schlagzeug, mal stand er als Sänger auf der Bühne, und immer war er gefragt, wenn es darum ging, für guten Sound zu sorgen. „Das hat mich eigentlich schon immer begeistert, und so kam eins zum anderen. Erst die Ausbildung mit Meisterbrief für Veranstaltungstechnik, im Laufe der Zeit habe ich mich dann auf das Thema Sicherheit spezialisiert.“

Dass er als Musiker hin und wieder neben dem Fachmann bei Konzerten auch Fan ist, streitet er nicht ab. „Generell wollen die Künstler ganz normal behandelt werden und ihre Ruhe haben“, erzählt er. Wenn aber jemand wie Jim Atkins, Sänger der Band Jimmy Eat World, vor Mayer steht, ein Künstler also, den er schon seit 20 Jahren verehrt, weckt das den Fan in ihm.