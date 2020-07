Zulassungsstelle : Stau in der Zulassungsstelle

Neunkirchen Die Zulassung von Kraftfahrzeugen ist in Neunkirchen für Private gerade ein Geduldspiel. Die Behörde macht Corona-Spätfolgen dafür verantwortlich.

Wer derzeit als Privatperson ein Kraftfahrzeug zulassen, um- oder abmelden will, muss Wartezeiten von bis zu vier Wochen in Kauf nehmen.

Grund dafür sind laut Dominik Hunsicker, Leiter des Dezernats IV, dem auch die Straßenverkehrsbehörde untersteht, die Verordnungen des Landes zur Corona-Pandemie und die damit vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen. Da die räumliche Situation der Zulassungsstelle Neunkirchen die Einhaltung dieser Vorschriften bei normalem Publikumsverkehr nicht zulässt, sieht sich die Zulassungsstelle zum Schutz der Kunden veranlasst, nur nach vereinbarten Terminen zu arbeiten. Diese Termine können online über die Internetseite des Landratsamtes Neunkirchen oder telefonisch vereinbart werden. „Wir sind uns bewusst, dass die Räumlichkeiten ein Nadelöhr für den Publikumsverkehr darstellen, doch ist eine bauliche Veränderung nicht möglich“, so Hunsicker im Gespräch mit der SZ. „Die Terminvereinbarung ist derzeit die beste und sicherste Lösung, den Beschränkungen gerecht zu werden und Infektionen zu vermeiden. Unsere Mitarbeiter unternehmen jedoch alles Mögliche, um auf dringende Bedürfnisse von Personen, wie der berufsbedingten Notwendigkeit der An- oder Ummeldung eines Fahrzeugs, einzugehen.“

Federkeil weist darauf hin, dass zurzeit täglich 190 bis 220 Vorgänge an An-, Ab- und Ummeldungen bearbeitet werden: „Das sind in etwa die gleichen Kapazitäten wie vor der Corona-Krise. Doch leider hat sich der Stau, der zu Beginn der Einschränkungen entstanden ist, von zwei auf bis zu vier Wochen vergrößert.“ Verschärft hat sich die Situation laut Federkeil auch durch die gegenüber dem Vorjahr enorm gestiegene Anzahl an Neuzulassungen von Wohnmobilen und Caravans sowie Motorrädern. Hinzu kommt das erhöhte Aufkommen an Stilllegungen, die durch Zahlungsausfälle von Kfz-Steuern und -Versicherungen entstehen.