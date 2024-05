Die Stadt Neunkirchen wagt etwas Neues für junge Leute Start in Freibad-Saison im Kreis Neunkirchen

Etwas später als in der Landeshauptstadt, wo die Freibadsaison bereits am 13. Mai begonnen hat, starten die vier verbliebenen Freibäder im Kreis Neunkirchen in die Saison. Ottweiler und Neunkirchen wollen ihre Freibäder am Pfingstwochenende eröffnen, eine Woche später wird die Gemeinde Illingen die Saison im Freibad Sonnenborn in Uchtelfangen starten.