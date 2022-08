Dorfentwicklungskonzepte für Neunkircher Stadtteile : Von Stärken, Schwächen und Chancen

Das erste Treffen mit der SZ fand in Wiebelskirchen statt, hier vorm Wibilohaus von links Doris Kiefer, Leiterin des Amtes für Demografie und Dorfentwicklung, Beigeordneter Thomas Hans und der Ortsvorsteher für Wiebelskirchen-Hangad-Münchwies,Tobias Wolfanger. Foto: Elke Jacobi

Neunkirchen Etwa zwei Jahre hat es gedauert, jetzt ist das Großprojekt Dorfentwicklung auf 345 Seiten zusammengefasst. Zum Start der Serie gibt es einen Blick auf den Hintergrund.

Im Jahr 2020 fing alles an. Damals startete die Zusammenarbeit mit der Stabstelle Demografie und Dorfentwicklung unter der Leitung von Doris Kiefer und der Technischen Universität (TU) Kaiserslautern. Das große Thema: Dorfentwicklung. Was ist Stand in den zur Kreisstadt gehörenden Dörfern, was muss getan werden und vor allem: Was wünschen sich die Bürger? Das war der Ansatz. Und weil das Ganze hoch bezuschusst wurde, hat man sich damals entschlossen, alle Orte mit ins Boot zu holen. „Ein wirkliches Großprojekt“, sagt der Beigeordnete der Stadt Neunkirchen, Thomas Hans, der dieses zusammen mit Kiefer in Angriff nahm.

345 Seiten dick

Info Die zehn Orte im Entwicklungskonzept Zur Stadt Neunkirchen gehören: Eschweilerhof mit 95 Einwohnern, Sinnerthal mit 530 Einwohnern, Heinitz mit 637 Einwohnern, Ludwigsthal mit 1128 Einwohnern, Münchwies mit 1137 Einwohnern, Kohlhof mit 1658 Einwohnern, Hangard mit 1767 Einwohnern, Furpach mit 3800 Einwohnern, Wellesweiler mit 5000 Einwohnern und Wiebelskirchen mit 9000 Einwohnern. Die Zahlen sind Stand 2020. (ji)

Auf insgesamt stattlichen 345 Seiten haben die TU-Mitarbeiter zusammengefasst, wo sie die Stärken, Schwächen aber vor allem die Chancen der zehn Dörfer sehen. Die Stadtteile stehen im täglichen Leben nicht unbedingt jeder für sich alleine. Schließlich ist es lediglich Wellesweiler, das einen Ortsrat ganz für sich beanspruchen darf. Die anderen teilen sich einen Rat. Und so haben Wiebelskirchen, Hangard und Münchwies den selben Ortsvorsteher. Ebenso Furpach, Kohlhof und Ludwigsthal. Dasselbe gilt für Sinnerthal, Heinitz und Eschweilerhof. Die Letztgenannten bilden mit der Innenstadt ein Quartett.

Unterschiedliche Struktur

„Integrierte Stadtteilentwicklungskonzepte in Neunkirchen – Strategiekonzepte für die zukünftige Entwicklung der Stadtteile der Stadt Neunkirchen“ so lautet der Titel des TU-Werkes. Die Leitung hatte Professor Gabi Troeger-Weiß, Mitarbeiter waren Sebastian Winter, Daniela Briegel und Tobias Weber. Punkt eins des Dorfentwicklungskonzeptes: Bestandsaufnahme. Deutlich wird hier die unterschiedliche Struktur der Stadtteile, was Bevölkerungszahl, deren Entwicklung und Zusammensetzung anbelangt. Mit 9000 Einwohner ist Wiebelskirchen der größte Stadtteil, mit gerade einmal 95 Eschweilerhof der kleinste. Aber auch Wirtschafts und Wohnstruktur unterscheiden sich teils stark. Die Infrastruktur in den einzelnen Orten ist sehr unterschiedlich. Nicht alle Stadtteile haben eine günstige Verkehrsanbindung.

Punkt zwei: Expertengespräche

„Ziel eines integrierten querschnittsorientierten Entwicklungskonzeptes für die Stadtteile der Stadt Neunkirchen ist es“, so heißt es in der Ausarbeitung der TU, „einen Entwicklungs-, Orientierungs- und Handlungsrahmen sowie Konzepte für eine zukunftsfähige Kommunalentwicklung in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu erarbeiten.“ Dabei wird auf die individuellen Stärken und Schwächen eingegangen, allerdings auch Verflechtungen und Synergien untereinander in Betracht gezogen. Um die Infrastruktur der jeweiligen Orte in all ihren Facetten aufzuschlüsseln standen Expertengespräche als Punkt zwei der Entwicklungskonzepte an, wie Hans im Gespräch mit der SZ erläutert. Vor allem die Ortsvorsteher waren hier gefragt.

Fragebogen für die Bürger

Schließlich waren Fragebögen an die Bevölkerung verteilt worden. In dieser Bürgerbefragung konnten die Bürger ankreuzen oder ausführen, was ihnen gefällt an ihrem Stadtteil, was nicht. Die Themen drehten sich um die Wahrnehmung des Stadtteils, das Wohnen, Arbeiten, die Versorgungssituation, Infrastruktur und Daseinsvorsorge, Mobilität und Naherholung. Von März bis April 2021 fand die Befragung statt, insgesamt 26 673 Fragebogen wurden verteilt. Zudem war eine digitale Bearbeitung möglich. Die Rücklaufquote betrug 12,9 Prozent insgesamt. Prozentual gesehen war der Rücklauf aus Eschweilerhof mit 47,8 Prozent am höchsten, in Wellesweiler mit 8,2 Prozent am geringsten.

Ein Leitbild und Entwicklungsziele

Schließlich hatten zeitversetzt zwei Workshops stattgefunden. Hier ging es darum, herauszufinden, welches jeweils die Herausforderung ist. Was gilt vielleicht generell für alle Orte, wo gibt es Synergien? Der erste Workshop zwischen Juni und Juli diente der Information vor allem über das Ergebnis der Befragung. In der zweiten Runde im März und April diesen Jahres ging es dann um Vorschläge zur künftigen Entwicklung des Stadtteils.

Alle zehn Dörfer haben dabei ein Leitbild bekommen und drei Entwicklungsziele wurden formuliert. „Jetzt“, sagt Hans im SZ-Gespräch, sind wir an der Stelle, wo wir fragen können, wie es weitergeht. Wie findet man zu den Dörfern, wo kann man ansetzen, wo kann die Stadt Rahmenbedingungen schaffen.“ Mit insgesamt 1200 Besuchern seien die beiden Workshops ausgesprochen gut besucht gewesen, bestätigt auch Kiefer. „Denn engagierte Bürger sind für die Umsetzung der Dorfentwicklungskonzepte unverzichtbar.“