Zeitreise in das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte Bei dieser Stadtrundfahrt wird Geschichte des Dritten Reiches begreifbar

Das Leben und Wirken Neunkircher Antifaschisten bildete einen weiteren Schwerpunkt der Exkursion. Berichtet wurde unter anderem über den Augenarzt Dr. Karl Schneider. Aktiv im Abstimmungskampf für eine Status-quo-Regelung vertrat er nach der Eingliederung des Saargebietes in das Deutsche Reich 1935 weiterhin seine kritische Haltung gegenüber dem Hitlerstaat. Am 15. April 1940 wurde er verhaftet, in „Schutzhaft“ genommen, ins KZ Sachsenhausen und dann nach Dachau verschleppt. Dort starb er am 5. November 1940 unter „ungeklärten Umständen“. Ein Gedenkstein auf dem Scheiber Friedhof und ein Stolperstein in der Innenstadt sind Karl Schneider gewidmet. Ausführliche Informationen erhielten die Teilnehmer im Kombibad „Die Lakai“ über den Künstler Franz Schnei. In Neunkirchen vor allem durch die von ihm für das ehemalige Stadtbad geschaffenen Mosaiken bekannt, war das Leben und Schaffen von Franz Schnei geprägt durch sein Engagement gegen Faschismus und Krieg.