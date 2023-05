Stadtrat diskutiert über Sicherheitslage „Es müssen Lösungen her, damit Neunkirchen eine Stadt zum Leben bleibt“

Eine Massenschlägerei am 2. Januar auf dem Lübbener Platz, eine weitere Schlägerei mit mehreren Personen Anfang März, kürzlich ein Angriff auf eine 15-Jährige auf dem Stummplatz: Die Auseinandersetzungen in der Neunkircher Innenstadt häufen sich, vom Verkehrsverein gab es einen Brandbrief an den Innenminister, und auch in der Stadtverwaltung steht das Thema Sicherheit weit oben auf der Prioritätenliste.