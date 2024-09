Erkenntnisse aus dem Stadtrat Endlich Klarheit in Sachen Bereitschaftsdienstpraxis in Neunkirchen

Der Hangrutsch in der Neunkircher Kuchenbergstraße und die damit verbundene Langzeitsperrung eines Teils der Fahrbahn samt Ampelanlage war in der jüngsten Sitzung des Stadtrates (wir haben berichtet) Thema. Gernot Scheerer (FDP) hatte diesbezüglich einige Fragen an die Verwaltung gestellt, zu denen sich Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) äußerte. So wollte Scheerer unter anderem wissen, ob die Hangsicherungsmaßnahmen nun abgeschlossen seien. Am oberen Hang, unmittelbar an der Kuchenbergstraße, seien diese abgeschlossen, sagte Aumann, der Hang sei als standsicher erklärt worden. An der unteren Hangsicherung auf den Grundstücken zwischen dem Baugrundstück und der Bebauung der Lessingstraße werde noch gearbeitet.