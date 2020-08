Aktion Stadtradeln : Stadtradeln startet am 6. September - jetzt anmelden

Neunkirchen Interessierte können sich ab sofort unter www.stadtradeln.de/neunkirchen-saar für das diesjährige Stadtradeln anmelden. Stadtradeln nimmt seinen Auftakt am 6. September und dauert bis 26. September.

Mitmachen können alle, die in Neunkirchen wohnen, arbeiten, zur Schule gehen, studieren oder in Vereinen aktiv sind, wie die Stadtpressestelle weiter mitteilt. Man meldet sich über die Stadtradeln-Internetseite mit einem eigenen Team oder als Einzelfahrer an, wobei letztere sich problemlos im sogenannten „offenen Team“ anmelden können. Auf der Internetseite können Radbegeisterte wie in den vergangenen Jahren gefahrenen Kilometer eintragen. Zudem können die Kilometer auch ganz einfach mit der Stadtradeln-App getrackt werden.