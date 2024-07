Bilanz Stadtradeln 2024 Querungshilfe Rombach kommt 2025

Eine Umleitung. So kurz vorm Ziel. Und dann noch nicht mal ausgeschildert. Normalerweise würde das den Blutdruck jedes Verkehrsteilnehmers in die Höhe treiben. Aber an diesem hochsommerlichen Nachmittag blieben alle Beteiligten auf ihren Rädern tiefenentspannt. Schließlich handelte es sich bei der Baustelle um die noch nicht ganz fertig gestellte Unterkunft der putzigen Pinguine. Und der Umweg, vorbei an den Mantelpavianen und Streifenhyänen, war nicht der Rede wert.