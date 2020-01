Neunkirchen Stadt Neunkirchen legt statistische Daten von 2019 vor. Nach Jahren der Erholung wieder leichter Einwohner-Schwund.

Die demographische Entwicklung hat wie in anderen Städten auch in Neunkirchen über Jahre hinweg Sorgen bereitet. Denn die Alterung der Gesellschaft bei gleichzeitige sinkender Einwohnerzahl bringt einiges an Problemen mit sich. Wer kümmert sich, wenn die Menschen immer älter und damit auch in ihrem letzten Lebensabschnitt pflegebedürftiger werden? Wie erhält eine Stadt ihre Infrastruktur aufrecht, zum Beispiel saubere Wasserleitungen, wenn in manchen Straßen zunehmend Häuser leerstehen? Nicht zuletzt fehlt Geld in der Stadtkasse, wo Finanzierungen vom Land an der Zahl der Bewohner festgemacht weden. Neunkirchen hat den Abschwung zuletzt aufgehalten und wieder ein Einwohner-Plus registriert. Das hatte die Stadt der Zuwanderung zu verdanken. Sowohl die Osterweiterung der Europäischen Union als auch der Zuzug von Flüchtlingen insbesondere aus Syrien bis Ende 2017 hat Neunkirchen davor bewahrt, weiter deutlich zu schrumpfen.