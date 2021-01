Diskussion um Clubheim des FV Neunkirchen : OB Aumann spielt den Ball an den FV Neunkirchen zurück

Der Hartplatz des FV Neunkirchen in der Fernstraße. Die Stadt will dort eine neue Grundschule bauen, der Verein zieht um. Foto: Stefan Holzhauser

Neunkirchen Fußballverein muss für Bau einer Grundschule von der Fernstraße ins Wagwiesenthal umziehen. Rathaus sieht verschiedene Optionen für Clubheim.

Die Stadt Neunkirchen will an der Fernstraße eine neue Grundschule bauen. Der FV Neunkirchen muss dafür weichen. Im Grundsatz sind sich beide Seiten einig, im Detail gibt es aber durchaus unterschiedliche Äußerungen. Der Vereinsvorsitzende Patrick Martin sieht noch einigen Klärungsbedarf und wünscht sich insbesondere mehr Information seitens der Stadtverwaltung (die SZ berichtete). Der Neunkircher Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) spielt diesen Ball auf SZ-Anfrage umgehend zurück. Er sieht nämlich nicht die Stadt, sondern den Verein am Zug. Demnach hat der FVN mehrere Möglichkeiten zur Entscheidung vorliegen. Aumann: „Bislang hat der Verein nicht mitgeteilt, welche Lösung er favorisiert. Auf jeden Fall möchte die Kreisstadt Neunkirchen verhindern, dass der Verein am Ende ohne Dach über dem Kopf dasteht.“