Neunkirchen Ende April soll der Platz fertig saniert sein. Die Sanierung kostet insgesamt 250 000 Euro, 90 Prozent kommen als Zuschuss.

Hüttenbergstraße, Oberer Markt, Unterer Markt. Mancher Bauarbeiter wird die Ecke in Neunkirchen mittlerweile gut kennen. Viele Autofahrer hingegen fluchen, weil solche Arbeiten auf viel befahrenen Straßen natürlich größere und kleinere Unannehmlichkeiten bedeuten. Am Unteren Markt haben wie am anderen Ende des Hüttenberges die Arbeiten Anfang Februar begonnen. Das Kopfsteinpflaster auf dem Parkplatz hinter der Christuskirche war nicht mehr verkehrssicher, erläutert die Stadt. Es gab dort demnach in den vergangenen Monaten mehrere registrierte Unfälle von Passanten, die dort gestolpert waren. Nach zahlreichen Ausbesserungsarbeiten war es deshalb jetzt notwendig, das Pflaster komplett neu zu verlegen.