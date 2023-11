Kritik am Rasen im Ellenfeldstadion

„Der Rasen wächst in Büscheln“, fügt SGE-Mitglied Professor Jens Kelm an und zählt weitere Mängel auf: „Die Sprühköpfe der Beregnungsanlage sind zum Teil zehn Zentimeter höher als der Rasen. Also kann dort nicht gemäht werden. An eine Mähkante vor der Barriere wurde auch nicht gedacht.“ Auch sei kein Geld für die Rückgewinnung von Regenwasser investiert worden, was schon aus rein ökologischer Sicht sinnvoll gewesen wäre und sich auch finanziell für die Borussia ausgezahlt hätte. „Die Kosten für das Wasser wären weggefallen. Es ist schade und zeugt von keinerlei Weitsicht“, so Kelm, der nicht müde wird, immer wieder auf die Bedeutung des historischen Stadions hinzuweisen. „Das Ellenfeld ist eine der letzten Attraktionen, die wir haben. Es ist fraglich, ob sich die Stadtverwaltung dessen bewusst ist.“