Nach Kundgebung des Nationalen Widerstandes in Neunkirchen : Tatbestand der Volksverhetzung wird geprüft

Neunkirchen Der Staatsschutz hat alles aufgezeichnet. Ob es Volksverhetzung war, wird der Staatsanwalt entscheiden.

Landrat Sören Meng könnte Recht haben mit seiner Vermutung, dass die Kundgebung des Nationalen Widerstandes Zweibrücken am Samstag auf dem Neunkircher Stummplatz den Tatbestand der Volksverhetzung erfüllt. „Ich war so schockiert. Noch nie vorher habe ich verstanden, was die gesagt haben. So voller Hass. Das hat mich emotional sehr berührt.“ Das sagt Meng am Dienstag auf SZ-Anfrage, nachdem er zuvor eine Pressemitteilung mit seiner Vermutung geschickt hatte. „Als Versammlungsbehörde musste der Landkreis diese Kundgebung im Rahmen des Versammlungsrechtes genehmigen“, erklärt der Landrat. Zehn Personen nahmen daran teil. Meng war, wie auch die Neunkircher Verwaltungsspitze, mit 150 Personen bei der Gegendemo des Aktionsbündnisses „Bunt statt braun“ auf dem gegenüberliegenden Lübbener Platz. Genehmigt war die Kundgebung auf dem Stummplatz bis 14.30 Uhr. Als die Teilnehmer um 14.35 Uhr noch nicht abgezogen waren, ging Meng zu ihnen mit der Absicht, die Kundgebung zu beenden. „Dabei habe ich dann gehört, was da gesprochen wurde.“