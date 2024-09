Auszeichnung Hubertus Heil ehrt Bernhard Müller mit dem Verdienstorden

Er setzt sich seit Jahrzehnten für Menschen mit Behinderungen ein. Er hat die Lebenshilfe in St. Wendel maßgeblich geprägt und weiterentwickelt. Er hat über Jahre den Landesverband der Lebenshilfe im Saarland geleitet. Er ist Experte auch in rechtlichen Fragen, was die Hilfe für Menschen mit Handicap angeht. Die Rede ist von Bernhard Müller aus St. Wendel.