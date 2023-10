Grußworte würdigen das Geleistete Kohlhof feiert neuen Sportplatz

Es herrschte am Samstagvormittag in Kohlhof fast schon so etwas wie Volksfeststimmung. Aber es war weder Kirmes noch Dorffest im Neunkircher Stadtteil, es wurde einfach nur der neue Sportplatz eingeweiht und das führte am Stockfeld zu einem großen Bahnhof. Gut fünf Monate nach dem ersten Spatenstich Ende April wurden die Umbauarbeiten abgeschlossen und aus dem maroden alten Tennenplatz wurde ein gepflegter Naturrasenplatz.