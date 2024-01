Ehrenpreis für Ehepaar Gräser Ein Fest der Meister in der Gebläsehalle Neunkirchen

Die Neunkircher Leichtathletin Maja Schorr im Trikot von SV Go Saar 05, der Fußball-Schiedsrichter Justin Hasmann vom TuS Wiebelskirchen und die Sportkeglerinnen des TuS Wiebelskirchen sind die Neunkircher Sportler des Jahres 2023. Sie waren in den vergangenen Wochen von einer Jury gewählt worden und wurden am Freitagabend beim Fest der Meister des Neunkircher Sportverbandes (NSV) und der Stadt Neunkirchen in der Neuen Gebläsehalle bekannt gegeben und geehrt. Es war der Höhepunkt und zugleich der Abschluss eines meisterlichen Abends für den Sport.