Des Menschen treue Begleiter : Spielplatz für Welpe und Grauschnauze

Wiebelskirchen Selbst Hundevereine müssen sich dem Zeitgeist anpassen. So setzt man auch in Wiebelskirchen auf „offen für alle“ und das „Projekt 365“.

„Wir treffen uns hier, sprooche, gehen mit unseren Hunden auf die Anlage üben“, erzählt die Runde. Nicht-Mitglieder können gerne dazu stoßen. Das funktioniert nach dem Augsburger Modell. In dieser praxisorientierten Hundeerziehung geben Mitglieder ihr Wissen und ihre Erfahrung über Kurse an alle Hundehalter und für Hund aller Rassen weiter. Unabhängig von einer Mitgliedschaft. Unter Anleitung bringen so Frauchen und Herrchen ihren Vierbeinern das Hunde-Abc bei. Abschlussziel ist der alltagstaugliche Familienhund. Hoffnung der Vereine: Vielleicht schwappt das Schnuppern in eine Mitgliedschaft über. Jahresbeitrag am Steinbacher Berg übrigens 15 Euro. So ein Erziehungskurs ist offen für Hunde ab zwölf Monaten. Die Kleineren besuchen die Welpenspielstunde. „Die ersten 365 Tag sind die wichtigsten“, sagt Peter und nennt das Stichwort „Projekt 365“ (siehe „Info“). Projekt-Vater und Verhaltensforscher Dr. Udo Gansloßer erwartet, dass der Hund in Zukunft noch mehr „als Sozialkumpan mit gewissen Nebentätigkeiten“ gefragt sein wird. Es brauche „die gesellschafts- und alltagstaugliche Früherziehung“. Auf dem Übungsplatz auf Korbus Fichte gibt es jeden Sonntag um 9.30 Uhr eine Welpengruppe für den gut erzogenen Hund und am Donnerstag um 18.30 Uhr beaufsichtigten Auslauf für Welpen. Eva Peter: „Alle Hunderassen vom Größten bis zum Kleinsten sind eingeladen.“