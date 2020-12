Weihnachten im Corona-Jahre : JU spendet für bedürftige Kinder

Neunkirchen Schokolade und Plätzchen gab es bei der Neunkircher Tafel.

Auch im Corona-Jahr 2020 Jahr hält der Stadtverband der Junge Union Neunkirchen an seiner seit vielen Jahren in der Weihnachtszeit durchgeführten Spendenaktion zu Gunsten der Neunkircher Tafel fest. So heißt es jetzt in einer pressemitteilung. „In den vergangenen Jahren haben wir bedürftigen Familien und deren Kindern, die vor Weihnachten zum letzten Ausgabetag der Tafel kommen, eine kleine Überraschung in Form von Geschenktüten mit selbstgebackenen Plätzchen und Schokolade überreicht. Dazu gab`s meistens auch heißen Kakao für die Wartenden an der Lebensmittelausgabe. Das kann dieses Jahr leider nicht in gewohnter Form stattfinden. Dennoch wollen wir an unserer vorweihnachtlichen Aktion festhalten und vor allem die Kinder nicht vergessen. Wir haben deshalb auf den Bedarf der Tafel an Weihnachtsüberraschungen für Kinder gesetzt und dafür Schokoladengeschenke besorgt, die wir der Tafel überreichen.“, erklärt JU-Stadtverbandsvorsitzende Alice Avieny.