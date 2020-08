SPD-Unterstadt : Verstärkte Verkehrskontrollen gefordert

Neunkirchen Die SPD-Unterstadt in Neunkirchen fordert verstärkte Verkehrsüberwachung und Geschwindigkeitskontrollen für den Bereich Goethe- und Kleiststraße sowie verstärkte Polizeipräsenz in den Abendstunden In der Innenstadt an zentralen Punkten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken