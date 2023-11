Jetzt geht es los Mit einem Spatenstich fiel der Startschuss für den Neubau Lutherschule

Ganz im Hintergrund, dort, wo noch vor einigen Wochen das Gebäude der ehemaligen Stadtbibliothek stand, widmen sich zwei Bagger unbeeindruckt ihrem Tagwerk. Derweil sammeln sich am anderen Ende des großen Grundstücks in der Lutherstraße immer mehr Menschen unter dem großen Zelt, das man in Anbetracht des bis kurz vor der Veranstaltung regnerischen Wetters zur Vorsicht aufgebaut hat. Es ist, das werden später alle Redner betonen, ein großer Tag für die Bildung im Landkreis und für die Stadt Neunkirchen. Denn hier, in der Lutherstraße, wo Baumaschinen auf ihren Einsatz warten, wo Berge von Sand und Kies liegen, wo das undefinierbare Teil einer Art Betonwand an einem Kran in der Luft hängt, warten zwölf Spaten auf ihren Einsatz. Über 50 Menschen sind gekommen, Mitglieder der Ministerien, aus dem Kreistag, der Kreisverwaltung, die Stadtspitze, die verantwortlichen Architekten und Baufirmen und auch einige Anwohner, die die Abrissarbeiten der ehemaligen Schule hautnah miterlebt haben.