Jahresbilanz der Sparkasse Neunkirchen Blick nach vorne mit neuer Führung

Lange Gesichter und hängende Köpfe hätte man nach einem turbulenten Jahr im Bankenwesen erwarten können; angesichts eines stabilen Ergebnisses im Geschäftsjahr 2022 (wir haben berichtet) verlief die Jahrespressekonferenz der Sparkasse Neunkirchen aber mit positivem Tenor und optimistischem Blick in die Zukunft. Bei diesem Blick nach vorne stellte Vorstandschef Markus Groß (63) allerdings klar: „Ich bin da raus.“ Zum Ende des Monats geht Groß nämlich in den Ruhestand, Jörg Welter (56) wird ab 1. Mai sein Nachfolger. 45 Jahre war Groß bei der Sparkasse, 18 davon im Vorstand, die vergangenen zwölf Jahre dessen Vorsitzender. Eine Zeit, auf die er mit Stolz zurückblicke, und eine Karriere, die er als „besonderes Privileg“ zu schätzen wisse. Er wisse auch, was das neue Führungsteam leisten könne, und dass jedes Mitglied „mit Herzblut für die Sparkasse“ arbeite. Sören Meng, Landrat und Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse, sprach vom Ende einer Ära, in der Groß die Sparkasse zur „Multi-Kanal-Kasse“ umgebaut und sich Neuerungen stets zugewandt habe. „Das hat saarlandweit Vorbildcharakter“, so Meng. Auch sei Groß beim Einsatz in seinen zahlreichen Ehrenämtern ein großes Vorbild gewesen. Es freue ihn, dass auch der neue Vorstand so stark mit der Region verwurzelt sei.