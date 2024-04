Neunkirchen Neunkirchen: Sparkasse Neunkirchen ehrt ihre Jubilare

„Über einen so langen Zeitraum bei demselben Unternehmen tätig zu sein, ist ein starkes Zeichen von Verbundenheit und Loyalität zur Sparkasse und zur Region“, so Welter. Er hob das hohe Engagement der Mitarbeiter und den besonderen Einsatz für die Kunden hervor. „Ohne Ihren Einsatz und Leistungsbereitschaft und ohne Ihre vielschichtigen Erfahrungen und Bereitschaft, neue Wege mitzugehen, stünde die Sparkasse Neunkirchen heute nicht dort, wo sie jetzt steht“, so Patrick Rammo.