Sparkasse Neunkirchen : Sparkasse baut Beratungskompetenz aus

Neunkirchen Im Zuge ihrer „zukunftsorientierten Neuausrichtung ihres Privatkundengeschäftes“, wie es in der Pressemitteilung heißt, hat die Sparkasse Neunkirchen aktuell in ihrem Geschäftsstellenbereich die Führungsrolle „Marktbereichsleiter/in“ neu etabliert.

In dieser Funktion sind die Marktbereichsleiter als Führungskraft insbesondere verantwortlich für die Entwicklung ihrer zugeordneten Geschäftsstellen. Darüber hinaus sind sie selbst in der Beratung aktiv und entwickeln die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ihrem Bereich persönlich und fachlich weiter.