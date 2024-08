Wiebelskirchen Sonnenschein lockte zum ersten Hoffest im Zeichen von Bio

„Wir wollten unseren Kunden einfach einmal Danke sagen und die Menschen teilhaben lassen an unserer Philosophie im Umgang mit unseren Tieren“, erklärt Dirk Fiedelak, der den Hof im Nebenerwerb seit vielen Jahren führt. „Wir sind mehr als nur ein Bauernhof – wir sind ein leidenschaftliches, junges Ehepaar, das sein Herz und seine Seele in diesen Hof gesteckt hat. Unser Hof steht für Werte, die für uns unersetzlich sind: Tierwohl, Nachhaltigkeit und Authentizität.“ So war es nicht nur für die Kinder ein besonderes Erlebnis, wenn die Traktorfahrt einen kurzen Halt an der großen Koppel machte, in der sich Ferkel und Schweine frei bewegen können und sich vergnügt im Schlamm wälzen.