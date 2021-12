Impfung in der Gebläsehalle Neunkirchen : Sonderimpfaktion in der Neuen Gebläsehalle am Samstag

Gebläsehalle Neunkirchen Foto: Jörg Mohr Foto: Jörg Mohr

Neunkirchen Unter dem Motto „Neunkirchen impft!“ bietet die Kreisstadt am Samstag, 11. Dezember, 9.30 bis 15 Uhr, eine Sonderimpfaktion in der Neuen Gebläsehalle an. Die Impfung führt Dr. Jörg Angresius und sein Team durch.

Hintergrund der Aktion ist das Plädoyer der Landesregierung für eigene Impfaktionen der Kommunen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Die Impfung ist das wichtigste Instrument im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die Neunkircherinnen und Neunkircher wollen sich impfen lassen. Am vergangenen Samstag haben sich 290 Menschen im Impfbus impfen lassen. Das zeigt: Wir haben Bedarf an niedrigschwelligen und flexiblen Impfangeboten. Daher haben wir eine Aktion in der Neuen Gebläsehalle organisiert. Ich danke allen Beteiligten für ihr Engagement“, sagte Oberbürgermeister Jörg Aumann.

Wer sich bei der Aktion in der Neuen Gebläsehalle impfen lassen möchte, braucht keinen Termin zu vereinbaren. Mitzubringen sind Personalausweis, Impfausweis beziehungsweise Impfbuch und Krankenkassenkarte. Vor Ort erhalten Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Nummer, um die jeweilige Wartezeit abschätzen zu können. Verimpft werden Biontech und Moderna, je nach Verfügbarkeit. Voraussetzung für eine sogenannte „Booster-Impfung“ ist, dass die letzte Covid-Impfung mindestens fünf Monate zurückliegt.