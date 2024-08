Neunkirchen Sommerliches Konzert auf den Bliesterrassen

Die Dämmerung lässt die Stadt mit dem wolkenlosen Himmel zu einer einzigen tiefblauen Kulisse verschmelzen. So magisch können nur Sommernächte sein. Von fern grüßt der Mond als silberne Sichel, da schultert Clifton Wright auf der in feuriges Rot getauchten Terrasse seine Gitarre und verblüfft das Publikum ein letztes Mal mit seiner Virtuosität. „Don’t Stop Believin’“, die Hymne von Journey, mit der während der Pandemie in Detroiter Krankenhäusern geheilte Covid-Patienten entlassen wurden, war die fulminante und gleichzeitig einzige Zugabe, die die U.S. Air Forces in Europe Band am Samstagabend spielte. Erst da wurde man sich wieder bewusst, dass es sich um eine Militärformation handelt – was in den vorangegangenen 100 Minuten trotz der Uniformen immer mehr in den Hintergrund gerückt war. In einem Rutsch, ohne Pause, hatte die zwölfköpfige Big Band einen unsterblichen Hit nach dem anderen rausgehauen, darunter „Rosanna“ (Toto), „Stairway to Heaven“ (Led Zeppelin) und „Hotel California“ (Eagles).