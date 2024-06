Fest auf dem Stummplatz Wegen Unwetter abgebrochen – so war das wohl kürzeste Stadtfest aller Zeiten in Neunkirchen (mit Fotos)

So schön es am Freitag endet, so schön geht es Samstag weiter, vielleicht sogar ein wenig zu schön, beziehungsweise zu heiß. Denn beim Anblick der gelben Quietsche-Entchen, die sich auf der Blies ein Rennen liefern, ist die Sehnsucht nach einem Sprung ins abkühlende Wasser groß. Schweißtreibend geht’s auch bei Blues Impact auf der Bühne an den Terrassen zu, wo Fritz Scherer einen „Nachwuchskünstler“ ankündigt und seinen Vater Gernot auf die Bühne bittet. So kann es weitergehen. Schließlich hat die deutsche Nationalmannschaft ihren Teil dazu beigetragen, dass es in Neunkirchen doch noch ein großes Public-Viewing gibt. Das Spiel gegen Dänemark am Abend soll auf einer großen LED-Leinwand übertragen werden. Mit einem Stummplatz, der aus allen Nähten platzt, ist also zu rechnen.