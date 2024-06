Tipps zu Wespenstich und Wespennest So verhalten Sie sich gegenüber Wespen richtig

Will oder muss man aus nachweislich triftigen Grünen ein Nest entfernen lassen, dann darf das auf keinen Fall einfach so geschehen, sonst droht ein Bußgeld. Für die Entfernung muss man bei der Kommune eine Ausnahmegenehmigung beantragen. Dann muss man einen Schädlingsbekämpfer beauftragen. Nur der weiß, wie es richtig und ungefährlich geht. Am besten, so der Nabu, einen ökologisch arbeitenden.