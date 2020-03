Wie halten sie es mit links und rechts? : So positioniert sich die Kreis-CDU

Kreis Neunkirchen Beide großen Volksparteien schrumpfen. Wie sehen sich CDU und SPD im Landkreis Neunkirchen aufgestellt? Was setzen sie dem Trend entgegen? Heute: CDU.

Noch-Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nennt ihre CDU „das letzte Einhorn Europas“. Doch auch diese Volkspartei schwächelt. Das Wort „Selbstverzwergung“ geistert durch die Medien. Führungsfrage, Thüringen-Krise (auf Erfurt richten sich an diesem Mittwoch erneut alle Augen bei der Ministerpräsidentenwahl), das Wahlergebnis von Hamburg. Quo vadis, CDU? Ein Sonderparteitag am 25. April soll den Weg weisen. Die Diskussion, was „oben“ passiert“ und was sie „unten“ tun können, die ist auch im Landkreis Neunkirchen angekommen. Dort ist die CDU seit 2019 stärkste politische Kraft, wie Kreis-Chef Roland Theis im Gespräch mit der SZ nochmal klarstellt. 2000 Mitglieder zählt der Kreisverband aktuell, 350 haben eine Funktion in der Partei und 200 sind Mandatsträger. In den 1980er Jahren, hat Theis nachschlagen lassen, waren es noch 4000 Mitglieder. Verbände gibt es in allen sieben Städten und Gemeinden des Kreises. Sie umfassen 34 Ortsverbände. Das Durchschnittsalter liegt bei 59 Jahren. 40 Prozent sind Frauen. Wahllisten zu Stadt- und Gemeinderäten sowie Ortsräten konnten noch immer gefüllt werden, sagt Theis. Was die Erfahrung im Kreisverband lehre: „Es gibt zwar einen Megatrend, der vielleicht gegen die Volksparteien läuft, aber man kann mit viel Engagement und ein bisschen Glück das auch nochmal drehen.“