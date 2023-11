Wenn es kalt wird in Deutschland So machen Sie ihren Garten im Winter zum perfekten Überlebensraum für Tiere

Schutz im Winter suchen Marienkäfer und andere Insekten, Amphibien wie Molche, Igel, Fledermäuse, kleine Säuger wie Haselmäuse dazu die hier überwinternden Vögel wie beispielsweise Rotkehlchen, Amsel, Grün- und Buchfink sowie Gimpel. Viel getan ist mit gesammelten Totholz. Das an bestimmten Stellen aufgeschichtet, möglicherweise sogar als Zaun-Ersatz, bietet jede Menge Unterschlupf und Schutz für die verschiedensten Arten. In Laub und in Mauerritzen verkriechen sich gerne die Käfer und Insekten. Frösche und Kröten graben sich gerne in lockeren Boden ein. Sie überleben auch gut am Grund des Gartenteichs. Doch Achtung: Dazu muss der mindestens einen Meter tief sein, sonst reicht der Schutz nicht aus. Und man muss darauf achten, dass der Teich nicht komplett zufriert. Würde das passieren, würde alle Tiere drin ersticken. Hier ganz einfach den Röhricht stehen lassen, dann sind die Tiere sicher vorm Erstickungstod. In frostfreien Höhlen, auf Dachböden oder Kirchtürmen finden Fledermäuse gerne ihr Winterquartier.