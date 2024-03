Konzertabend in Neunkirchen Musik von Toto im Big Band Gewand

So wird er zusammen mit den Musikern des Silent Explosion Orchestra am Freitag, 15. März, mit dem Klang der legendären Band Toto die Gebläsehalle in Neunkirchen zum Beben bringen. Beginn des Konzertes ist um 20 Uhr, der Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Mehr als 39 Jahre Bandgeschichte, gut 40 Millionen verkaufte Alben, sechs Grammy-Gewinne und seit 2009 in der Musicians Hall of Fame gelistet: Die Zahlen der Erfolgsgeschichte von Toto sind beeindruckend und die Musik ist es noch viel mehr. Das, so erklärt Naßhan, sei Grund genug, mit seinem Silent Explosion Orchestra, diese Musik in einem ganz neuen Big Band-Gewand zu präsentieren. „Internationale Top Arrangeure wie Callum Au oder Ralf Hesse haben die Musik der Band Toto eigens für dieses Projekt neu überarbeitet und garantieren damit einen ganz neuen Sound“, verspricht Naßhan.