Open-Air in Neunkirchen Kopfhörer-Disco an den Bliesterrassen

Neunkirchen · Am Samstag, 16. September, 19 bis 23 Uhr, lädt die Kreisstadt Neunkirchen gemeinsam mit Kopfhörer Events Deutschland und Radio Salü zur großen Kopfhörer-Party an den Bliesterrassen. Das gesamte Areal der Bliesterrassen wird dafür als städtische Freiluft-Lounge in Szene gesetzt und illuminiert, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt heißt.

05.09.2023, 12:07 Uhr

Discofieber mit Kopfhörer Foto: Stadt/Kopfhörer events.de