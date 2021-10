Ausstellungen : Sigurd Rompza in Paris, Brüssel, München und Ungarn

Foto: Sigurd Rompza 10 Bilder Das Werk des Sigurd Rompza

Neunkirchen Vier Galerien europaweit zeigen zurzeit die Werke des Neunkircher Künstlers.

Der Neunkircher Künstler Sigurd Rompza hat sich mit seiner Konkreten Kunst längst europaweit einen Namen gemacht. Seine Reliefs und Wandobjekte leben von Linie, Form, Farbe und dem Einfluss des Lichts, den Schatten, die sie werfen. Eng verbunden mit seinen Werken ist Rompzas Künstlertheorie, sind seine kunsttheoretischen Texte.

Aktuell sind Rompzas Werke in vier Ausstellungen in Europa zu sehen. Bereits seit Ende August läuft die Ausstellung Praeludium im Széchenyi-Saal der Vaszary-Galerie im Balaton in Ungarn. Es handelt sich dabei um den Auftakt zu einer Ausstellungsreihe und Ankündigungsveranstaltung der neuen MODern Art Gallery (MOMÖ) in Balatonfüred, die 2022 eröffnet wird. Die Kunstsammlung wird nach dreißg Jahren im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kulturhauptstadt Europas“ hierher zurückkehren. Neben Sigurd Rompza sind Werke weiterer Künstler zu sehen.

Nicht mehr ganz so lange Zeit sollte sich lassen, wer die Gemeinschaftsausstellung von Sigurd Rompza mit Jean-Pierre Maury in der Galerie Quadri in Brüssel sehen möchte. Immer Freitag und Samstag von 14 bis 18 Uhr, allerdings nur noch bis Ende des Monats Oktober ist in der Avenue Reine Marie-Henriette geöffnet.

Das gilt auch für die Ausstellung in der Galerie Lahumiere in der Pariser Rue du Parc Royal. Auch hier ist am 30. Oktober Schluss. Zu sehen sind in der Ausstellung „Géométries Croisées 2“ neben Sigurd Rompza auch Werke von Nicholas Bodde, Antoine Perrot, Isabelle de Gouyon Matigon, Henri Prosi und Moon-Pil Shim.