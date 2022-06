Kreis teilt mit : „Grenzenlose“ Schreibkunst an der Kolbe-Schule

„Grenzenlose“ Schreibkunst an der Kolbe-Schule

Wiebelskirchen Landrat Sören Meng zeichnete Schüler für ihre Lyrik- und Prosa-Abeiten aus.

Zukunft Grenzenlos - so lautete das Thema des Schreibwettbewerbs an der Maximilian-Kolbe-Schule. Deutschlehrerin und Initiatorin Julia Becker gab zwar diese Aufgabenstellung vor, nach der sich die Schüler:innen das eigene Ich als Teil der Gesellschaft und der Umwelt des Jahres 2051 vorstellen sollten, ließ den Schülerinnen und Schülern hinsichtlich der literarischen und künstlerischen Ausgestaltung jedoch alle Freiheiten, wie es in einer Pressemitteilung des Kreises heißt. Ob Lyrik oder Prosa, ob Ballade oder Sonett, ob Kurzgeschichte oder Novelle, dies durften die Schülerinnen und Schüler selbst entscheiden.