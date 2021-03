Das Ehepaar Anastasia und Benny Zentz : Tanzen ist für sie wie die Luft zum Atmen

Sie tanzen, weil es sie einfach glücklich macht: Anastasia und Benny Zentz betreiben drei Tanzschulen und sind in Sachen Tanz weltweit unterwegs. Sie tanzen auch Bundesliga. Foto: Sibille Sandmayer

Hangard In den sieben Städten und Gemeinden des Landkreises Neunkirchen leben 131 000 Menschen, 64 500 Männer und 66 500 Frauen (Info: Kreis). Und jeder von ihnen ist etwas ganz Besonderes. In dieser Serie stellen wir in lockerer Folge Menschen vor und das, was sie so besonders macht. Heute: Anastasia und Benny Zentz aus Hangard

Von Sibille Sandmayer

Nach dem Schulabschluss stellt sich für viele junge Menschen die Frage, was man mit seinem Leben anfangen möchte. Man schaut zurück, in welchen Fächern die Stärken lagen, wo die Interessen im Alltag zu finden sind und oft auch, welche Hobbys einem am Herzen liegen. Anastasia Zentz wusste schon im Alter von vier Jahren, dass Tanzen ihre Passion ist. Anstatt in den Theoriekurs ihrer Musikschule in Sankt Petersburg zu gehen, schlich sie sich heimlich in die Ballettstunde, um dort das Tanzen zu lernen. „Meine Mutter ist Konzertpianistin und auch der Rest meiner Familie ist musisch begabt. In meiner Kindheit in Russland habe ich drei bis vier Mal pro Woche Geigenunterricht bekommen, aber der Ballettunterricht hat mich einfach viel mehr begeistert“, erzählt die 30-Jährige.

Mit acht Jahren zog sie mit ihrer Mutter, der Liebe wegen, nach Deutschland und hat sich hier auch direkt eine Tanzschule gesucht. In Geisenheim, einer Stadt in Hessen, setzte sie dann ihre Ausbildung als Solotänzerin im Bereich Showtanz und anderen Tanzrichtungen fort. Und wie es das Schicksal so will, traf sie dort auf einen ambitionierten Tanzlehrer, in den sie sich verliebte und mit dem sie bis heute verheiratet ist.

Benny Zentz hatte sich nach seiner Schulzeit zuerst entschieden, einen „normalen Studiengang“ einzuschlagen anstatt eine Ausbildung als Tanzlehrer zu machen. Nachdem er zwei Jahre Jura und ein Jahr Philosophie studiert hatte, merkte er dann aber, dass er eigentlich mehr tanzte als für sein Studium lernte. „Ich habe viele Hobbys ausprobiert in meiner Jugend: Fußball und andere Sportarten. Aber beim Tanzen bin ich hängen geblieben, seit ich 1992 meinen ersten Kindertanzkurs belegte“, erinnert sich der gebürtige Saarländer. Nachdem die beiden jungen Leute eine Zeit lang zusammen in Geisenheim arbeiteten, entschieden sie sich, eine eigene Tanzschule zu eröffnen. Und wie heißt es doch so schön: „Die Saarlänner komme immer widda hemm!“ Als in Homburg ein Tanzstudio verkauft wurde, schlug Benny Zentz zu und eröffnete mit Anastasia zusammen im Jahr 2011 seine erste Tanzschule. Doch dort ließ der Erfolg leider auf sich warten, sodass sich das Tanzpaar entschied, in Illingen einen alten Tanzsaal zu übernehmen.

Heute betreiben die Beiden drei Tanzstudios im Landkreis Neunkirchen. „Die Offenheit der Menschen hier hat mich anfangs regelrecht geschockt. Dass man sich einfach an der Kasse im Supermarkt mit Fremden unterhält, war für mich was ganz Neues. Aber das macht das Saarland so liebenswert“, berichtet die frühere Bundesligatänzerin lachend.

Als Tanzpaar sind Benny und Anastasia Zentz seit 2008 sehr erfolgreich im Bereich Discofox, tanzten mitunter Standardformation in der zweiten Bundesliga. Aber viel Spaß machen ihnen vor allem nationale Tanzturniere überall auf der Welt, zum Beispiel im West Coast Swing. „Bei diesen Turnieren und Workshops werden immer wieder Partnerwechsel durchgeführt, sodass man immer neue Tänzer kennenlernt. Das macht echt Spaß und das wollen wir bald auch wieder öfter machen!“, erzählt der 40-Jährige.