Serie Dorfentwicklung – ein Jahr danach Für die Münchwieser Feuerwehr gibt es was ganz Besonderes

Es läuft in Münchwies. Der Ort, der mit fast 20 Kilometern am weitesten von der Kernstadt entfernt ist, ist sozusagen in froher Erwartung. Das gilt für die Verkehrsführung am Dorfplatz, für einen Kiosk ebenda und vor allem für die Feuerwehr, aber auch den Fahrradweg. Fertig, so erzählt beim Rundgang der städtische Beigeordnete Thomas Hans, ist der Dorfbrunnen. Die Sanierung des Brunnens, der eigentlich eine große Vogeltränke ist, war lange eine Forderung des Ortsrates. Sein Standort ist ganz in der Nähe des Dorfplatzes. Hier, vor der Mehrzweckhalle, fehlt es an Infrastruktur. Dass sich hier etwas tut, dafür will die Dorfgruppe sorgen. Eine solche Dorfgemeinschaftsgruppe zu gründen, das war ein großer Wunsch. Ähnlich wie in Hangard, wo bereits seit 2006 eine solche Truppe viel im Ort bewegt, das war ein Anliegen bereits im ersten Workshop der TU Kaiserslautern in Sachen Dorfentwicklung.