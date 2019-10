Seniorenmittagstisch in Furpach : Zum Nachtisch gibt es Eis

Furpach Die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland (KISS) lädt im Rahmen des Programmes „Förderung des ehrenamtlichen Engagements im Sozialbereich im Saarland“ zum gemeinsamen Mittagstisch für Senioren ein.

Dienstags in den ungeraden Kalenderwochen treffen sich die Senioren in der Reiterklause, Wallratsroth 15 in Furpach, um gemeinsam gutes Essen zu genießen und sich zu unterhalten. Der nächste Termin ist am 22.Oktober. Beginn ist 11.30 Uhr. Bon-Verkauf bei Paul, Tel. (01 51) 15 21 10 17 oder Halfmann, Tel. (0 68 21) 3 24 90.