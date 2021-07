Interview mit Silvana Emmrich : „Insulin bedeutet für mich Leben“

Foto: Silvana Emmrich/Emmrich

Neunkirchen. Am 27. Juli vor 100 Jahren gelang den Medizinern Frederick Banting und Charles Best erstmals die Isolierung von Insulin aus der Bauchspeicheldrüse von Hunden. Sie legten damit den Grundstein für die erste wirksame Behandlung des Diabetes mellitus. Bis dahin stelle der Typ-1-Diabetes, auch wenn er damals noch nicht so genannt wurde, eine tödlich verlaufende Krankheit dar, es gab kaum Behandlungsmöglichkeiten. Mittlerweile sind in Deutschland die intensivierte Insulintherapie und die Insulinpumpentherapie bei Typ-1-Diabetes seit Jahrzehnten Standard. Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums sprachen wir mit Silvana Emmrich. Die 37-Jährige hat vor 25 Jahren einen Diabetes mellitus Typ 1 entwickelt.