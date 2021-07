Cornona-Zahlen vom 20. Juli : Neunkirchen meldet sechs neue Corona-Fälle

ARCHIV - 23.04.2020, ---: Ein Abstrichstäbchen wird in einer ambulanten Corona-Test- Einrichtung gehalten. (Illustration zu dpa: "Corona-Ausbruch nach Treffen in Restaurant in Niedersachsen vermutet") Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Britta Pedersen

Am Dienstag, 20. Juli, hat der Landkreis Neunkirchen sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Damit sind aktuell 35 Menschen im Landkreis Neunkirchen mit Corona infiziert: 17 in Neunkirchen, sieben in Ottweiler, jeweils drei in Eppelborn, Illingen und Spiesen-Elversberg und jeweils eine Person in Merchweiler und Schiffweiler. Bisher haben sich im Landkreis seit Ausbruch der Pandemie 5474 Menschen mit Covid-19 infiziert. Gestorben sind bisher 1321 im zusammenhang mit der Infektion. Die Inzidenz liegt derzeit bei 13.