Stadt Neunkrichen meldet : Schwanenfamilie siedelt am Gutsweiher

Dieses Bild der Schwäne auf dem Furpacher Weiher schickte Monika Heintz aus Ludwigsthal an unsere Redaktion. Foto: Monika Heintz

Furpach Es gibt wieder Schwäne am Furpacher Weiher. Damit geht ein langgehegter Wunsch des Heimatvereins Furpach in Erfüllung. Nachdem seit vergangenen Herbst der letzte Schwan verschwunden war, fehlte am herrlichen Gutsweiher einfach was.

Die stolzen Tiere, die gemächlich durch den Weiher ziehen, waren bei der Bevölkerung sehr beliebt. Gleichwohl gab es hin und wieder auch Probleme, da unvernünftige Besucher die Tiere mit altem Brot fütterten und mindestens ein Schwan an den Folgen verstarb.

Nun hat der Heimatverein alle Hebel in Bewegung gesetzt und neue Schwäne besorgt, wie die Stadtpressestelle weiter mitteilt. Die Familie wurde vergangene Woche von Zoodirektor Norbert Fritsch bei einem Züchter im schwäbischen Ellwangen abgeholt und nach Furpach gebracht. Der Zootierarzt nahm die Eltern sowie die beiden in diesem Jahr zur Welt gekommenen Jungtiere in Empfang und untersuchte sie. Werner Tuba, Mitglied sowohl des Heimatvereins als auch der Feuerwehr, hatte bereits im Vorfeld die Voliere auf der Schwaneninsel saniert, so dass die Vogelfamilie nun ihr neues Eigenheim beziehen konnte.

Die neuen Schwäne auf dem Weiher haben auch Erwin Schönsiegel aus Furpach begeistert. Foto: Erwin Schönsiegel