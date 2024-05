Schulessen im Landkreis Neunkirchen Und einmal die Woche gibt es Fleisch und Fisch

Die beste Nachricht vorweg: Kein Kind muss hungern. Das kann Dominik Papa vom Schulverwaltungsamt des Landkreises in der Kreistagssitzung mitteilen. Dies hätten alle Caterer auf eigene Kosten bestimmt. Die CDU-Kreistagsfraktion wollte gerne wissen, wie es denn so generell um das Schulessen bestellt sei. Einige Kooperationen gibt es da, neue sollen kommen, wie die mit der Neuen Arbeit Saar beispielsweise. Eine wichtige Richtlinie, sagt Landrat Sören Meng, sei die Regionalität. Eine Herausforderung, sei man bei allem vor allem darum bemüht, das Preisniveau von fünf Euro pro Essen und Kind zu halten. Inklusionsbetriebe sind und sollen verstärkt involviert werden. Wie beispielsweise an der Alex-Deutsch-Schule in Wellesweiler, wo die WZB fürs Essen sorgt. Jedenfalls tue man alles, um die zurzeit aktiven Caterer zu behalten. Viele Gespräche würden geführt. An jeder Schule soll es in der Zukunft eine Minimensa, wie beispielsweise am TGBBZ geben. Am Krebsberg-Gymnasium muss man neu denken: Mit der Umstellung auf Ganztagsschule muss hier auch eine entsprechende Mensa her. Besonders hervor hebt Meng den Frühstücksverkauf an der Gemeinschaftsschule Stadtmitte. Hier sorgen Schüler für den Verkauf von Waren eines regionalen Bäckers. „Es passiert einiges, aber es ist schwer, entsprechende Partner zu finden“, fasst Papa zusammen.