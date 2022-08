Für über 7000 Schüler : Schulbücher gibt es wieder in Fairtrade-Stofftaschen

Landrat Sören Meng (von links) mit Marko Becker (Sparkasse), Schulbuchkoordinatorin Heidi Wilhelm und Gerhard Keßler, Leiter der Bau- und Schulverwaltung, vor den gepackten Schulbuchtaschen Foto: Tim Horne

Ottweiler Im Saarland startet am 5. September wieder der Schulalltag. Die Bücher zum neuen Schuljahr werden auch in diesem Jahr zum fünften Mal in Fairtrade-Stofftaschen ausgegeben. Das teilt die Pressestelle des Landkreises Neunkirchen mit.

Insgesamt 8000 Taschen werden vor Schulbeginn an allen weiterführenden Schulen im Landkreis Neunkirchen an die Kinder und Jugendlichen verteilt, die an der Schulbuchausleihe teilnehmen. „Wir wollen damit ein Zeichen für Nachhaltigkeit und fairen Handel setzen. Dabei möchten wir gerade die jüngere Generation ansprechen, damit die Schülerinnen und Schüler sich mit dem Fairtrade-Thema näher befassen“, erklärt Landrat Sören Meng die Intention der Aktion und dankt der Sparkasse Neunkirchen, die das Projekt finanziell ermöglichte.