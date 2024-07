Neunkircher Traditionsgeschäft Neunkirchen: Elisabeth und Dieter Thielen – Schlüssel sind ihr Leben

Diese Kronen sind mehr als verdient. Etliche goldene Kopfbedeckungen glänzen derzeit – zwischen Tresoren, Schatullen, Türschlössern und Briefkästen – im Schaufenster von Schlüssel Thielen. Dazu eine überdimensionierte Torte, gerahmte Fotos und Zeitungsausschnitte, zum Teil leicht vergilbt. Und immer wieder die goldene Zahl 55. So viele Jahre besteht der Betrieb mit ein und demselben Personal: dem Inhaberehepaar Elisabeth und Dieter. „Es gibt uns immer noch“, meint der Chef vergnügt, wohlwissend, dass die meisten seiner Altersgenossen längst dem Ruhestand frönen. Was ihn selbst so gar nicht reizt. „Das ist mein Geschäft, das ich gemeinsam mit meiner Frau aufgebaut habe. Darauf bin ich stolz“, sagt der 76-Jährige und schüttelt den Kopf. Noch will, noch kann er „das Baby“ nicht loslassen.