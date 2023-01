Serie: Unterwegs auf den Neunkircher Wanderwegen : Wandern über die Bergbau-Vergangenheit

Neunkirchen Es gibt (noch) elf städtische Wanderwege, dazu kommen drei Premiumwanderwege und sechs Themenwege, die die Stadt Neunkirchen alleine oder aber gemeinsam mit TKN und VHS betreut. 40 Wanderpaten kümmern sich ehrenamtlich darum. Seit Februar gibt es mit Harry Fries auch einen hauptamtlichen Wanderwegekontrolleur. Die SZ war unterwegs. Heute: Saukaulenweg, Dreischleifenweg.

Dreischleifenweg Wiebelskirchen

Was das Gute am Dreischleifenweg ist: Man kann ihn sich prima aufteilen. Insgesamt haben die Schleifen durch das ehemalige Bergbaugelände eine Länge von 9,5 Kilometern, die sich allerdings nicht ganz exakt dritteln. An unserem (ersten) Wandertag ist es ein trüber Tag Ende Dezember. Los geht es, wie es sich gehört, mit Schleife eins.

Info Wanderwege in und um Neunkirchen Elf städtische Wanderwege: Neunkircher Rundwanderweg (54 km), Vogelsbachweg/Eberstein-Zubringer (3 km), Ziehwaldweg (6 km), Kohlgrubenwaldweg Wellesweiler (7,5 km), Zooweg (8,5 km), Hirschbergweg (7,5 km), Maltitzweg Furpach (11 km), Zwölf-Weiher-Weg Heinitz (8,5 km), Saukaulenweg Sinnerthal (8,1 km), Dreischleifenweg Kohlwald/Wiebelskirchen (9,5 km) sowie noch den Randsbachweg Wiebelskirchen (4,3 km), der aber wegen Unattraktivität zurückgebaut wird. Drei Premiumwanderwege: Hangarder Brunnpfad (15 km), schauinslandweg (10,5 km) und ganz neu ausgezeichnet Spitzbubenweg (12,4 km) Sechs Themenwanderwege: Biergartenweg (zählt hauptsächlich zur TKN), Hüttenweg (eher Rundgang oderFührung), Grenzsteinweg, Hartfüßlerweg (der 30-Kilometer-Weg startet in Neunkirchen), der historischer Wanderweg Kasbruchtal und der Vogellehrpfad in Ludwigsthal. (ji)

Einstieg vom Parkplatz nahe Bauershaus links. Hier geht es durch gut ausgebaute breite Wege, die wenig Anstrengung erfordern. Richtung Landsweiler und Buchenkopf führt der Weg, teils geht man die alten Bergmannspfade. Recht früh schon plätschert es von links. Hier fließt ein Bach in einen kleinen Weiher: der Sinnerbach. Eine Bank mit Tisch würde zum Verweilen einladen, wenn denn zum einen das Wetter besser und zum anderen das Umfeld etwas gepflegter wäre. Nichtsdestotrotz: Ein nettes Kleinod.

Das Plätschern begleitet bis zu den Bahngleisen, wo der Weg seine Kehre macht. Hat es gerade geregnet, ist es recht matschig. Aber zum Wandern geht man ja nun gemeinhin nicht in seinen Sonntagsschuhen. Quer durch Wald geht es zurück – kurze Verwirrung am Ende. Links oder rechts? Dank der Info einer freundlichen Hundegängerin finden wir den rechten Pfad und vorbei geht es an der Gegenort-Schachtanlage, diesem Zeugnis der Bergbaugeschichte. Hier am ehemaligen Schacht finden inzwischen Veranstaltungen statt. Einsam wird ein kleiner Plüschtiger von Janosch in der Umzäunung nass und nasser. Offenbar verloren und hoffentlich nicht allzusehr vermisst von einem kleinen Menschen.

Da das Wetter recht ungemütlich ist, entscheiden wir uns an diesem Tag, die dritte Schleife zu gehen, die kürzere der beiden noch verbleibenden. Das wollen wir unbedingt nochmal im Frühjahr wiederholen, beschließen wir. Denn hier sind mehrere Weiher, die sicherlich ein Paradies für Insekten und Vögel sind. Auch kann man sich gut vorstellen, wie hier so einiges grünt und blüht. Herausragendes Kennzeichen dieser Schleife sind gleich mehrere Biotope. Schon zu Anfang des Weges lädt eine Sitzgruppe ein. Bei gutem Wetter, wenn die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und die Frösche quaken sicherlich ein wunderbarer Platz. Wir umrunden die Weiher auf auch hier stellenweise breiten Waldwirtschaftswegen und kehren zurück zum Parkplatz.

Einige Tage später steht dann die verbliebene Schleife Nummer zwei auf dem Plan. Wir lassen den Einstieg in Schleife drei rechts liegen und orientieren uns am roten Hinweis. Jeder der drei Schleifen hat ihre eigene Farbe: Schleife eins ist blau gekennzeichnet, Schleife zwei rot, Schleife drei braun. Es sei vorweggenommen: Diese Schleife ist die schönste und interessanteste.

Wer also nur kurz Zeit hat und nicht nur schöne Wanderwege, sondern auch Infos zum Thema Bergbau sucht, der sollte sich für den roten Weg entscheiden. Gleich zu Anfang gibt es einen schönen Weitblick über Wiebelskirchen, bevor es links – bei Nässe ist trotz gut ausgebauter Treppen ein sicherer Tritt erforderlich – nach unten geht, wo der ASV Kohlwald seinen Weiher hat. Gegenüber die Renaturierungsfläche der RAG mit Hinweisschildern zu der Ausgleichsmaßnahme ehemaliger Schlammweiher Katzentümpel. Der Weg führt teilweise über den Hartfüßlerweg, wie ja viele der Neunkircher Wanderwege Überschneidungen miteinander haben. Es geht bergan, man überquert die Landstraße, teils ist der Weg nach ausgiebigen Regentagen hier besonders matschig. Also: aufpassen. Die Belohnung aber folgt auf den Fuß. Oben angekommen gibt es einen wunderbaren Weitblick. An der Halde steht eine Hinweistafel zur Grube Kohlwald, die 1966 endgültig stillgelegt wurde.

Danach kann man sich rein dem Wandern widmen, man umrundet quasi die Halde, ein ganzes Stück geht es entlang einer Wiese parallel zur Straße, auf breiten Wegen dann zurück durch den Mischwald. Wanderwegekoordinator Harry Fries verrät der SZ im Anschluss: Den Pappelweg auf dieser Strecke mag er ganz besonders, vor allem im Herbst, der für beeindruckende Färbung sorgt. Etwas tricky wird es für uns Wege-Neulinge dann nochmal ganz zum Schluss der Schleife auf dem schmalen Pfad bis hin zum Treppenabstieg kurz vor Bauershaus.

Info:

Schwierigkeitsgrad: mittelschwer

Begehbarkeit: ganzjährig, im Frühjahr und Herbst aber am schönsten

viele schöne schattige Plätze zum Rasten

am Stück oder in bis zu drei Teilen zu gehen

Schleife eins, blau: leichte Steigung, einfacher Weg, Abstecher zum Biotop-Weiher, am Ende Gegenort-Schacht-Anlage

Schleife zwei, rot: Halde Grube Kohlwald, beeindruckender Pappelbestand, Renaturierungsfläche, Weiher des ASV Kohlwald, Teil auch des Hartfüsslerweges

Schleife drei, braun: vorbei an Biotop-Weihern

Rucksackverpflegung

Insgesamt 9,5 km. drei Stunden

Start- und Endpunkt Bauershaus

Saukaulenweg:

Hier braucht es Durchhaltevermögen. Zumindest am Anfang und vor allem, wenn man den „richtigen“ Weg gehen will. Wer es sich leicht machen möchte, für den führt ein Parallelweg durch weniger schmale und weniger steile Waldgebiete. Wer den steilen Anstieg nicht fürchtet und Schuhe anhat, mit denen man auch bei Nässe nicht so schnell ins Rutschen kommt, der wird belohnt: Erst mit einem schönen Blick über Schiffweiler und dann mit buntem Mischwald. Zwei Kilometer und noch etwas Steigung mehr sollte man unbedingt investieren und die Straße überqueren, um die Halde zu besteigen. Auch wenn die Alm möglicherweise gerade geschlossen hat, Rastmöglichkeiten gibt es genug und der weite Blick von der Halde lohnt jedwede vorherige Anstrengung.

Gut ausgebaut ist dann der Weg zurück im Wald. Wer es mystisch mag: Hier lädt ein Weiher zur kurzen Pause ein. Wer Glück hat, sieht Schildkröten aus dem Wasser spitzen. Bevor man wieder zum Ausgangspunkt über breite neu gemachte Waldwirtschaftswege kommt, liegt rechterhand noch der Saukaulenweiher, an dem sich auch Reiher gerne ein Stelldichein geben.

Info: