Heiße Rettersuppe Neunkirchen: Kleine Müllsammler haben klare Meinung: „Das waren Ferkel“

„Normal liegt hier alles voll.“ Man könnte jetzt darüber streiten, ob es Fluch oder Segen ist, als Letztes von vier Müllsammel-Teams auf die Pirsch geschickt zu werden. Es ist Freitag am späten Nachmittag, das Wetter so lala und für die Eltern-Kind-Gruppe II haben sich immerhin noch mal fast 20 große und kleine Personen am Turnheim Wellesweiler eingefunden, um für Picobello im allgemeinen und den Turnverein 1882 Wellesweiler im Besonderen an den Start zu gehen. Im halben Stunden Takt sind insgesamt 60 Personen losgelaufen, ausgestattet mit den obligatorischen Greifzangen, Müllsäcken und Handschuhen. „Angemeldet waren 80, aber wenn es drei Tropfen regnet, haben viele Eltern Angst, ihr Kind wird krank und bleiben lieber daheim“, schmunzelt Katharina Beinlich. Sie ist die Vorsitzende des Turnvereins, der immer mehr mit der Lebensmittelrettung Saar e.V. verschmilzt, personell und ideell.